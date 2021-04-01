Судья Днепропетровского окружного административного суда Анна Кадникова 5 месяцев незаконно скрывала от официального опубликования свое решение от 12 октября 2020 года по делу Национального Агентства противодействия коррупции (НАПК), которое обвиняло экс-нардепа и экс-замгубернатора Днепропетровской области Вадима Нестеренко в недостоверном декларировании доходов и признании его коррупционером.

Как пишет Антикор, НАЗК в 2019 году провел полную проверку декларации Вадима Нестеренко за 2017 год. Проверкой установлено, что Нестеренко предоставил недостоверные сведения о доходах на сумму 769 000 грн. Это является признаком преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины.

С целью уйти от ответственности Нестеренко обжаловал решение НАПК в Днепропетровском окружном административном суде (№ дела 160/13075/19, судья Анна Кадникова).

Решение судья приняла еще 12 октября 2020 года, а внесла его в госреестр судебных решений только 2 марта 2021 года. При этом судья, которая, как выяснилось, отклонила иск НАПК, должна была внести его в течение 5 ней, т.е. еще 17 октября 2020 года. В настоящее время в НАПК решается вопрос о восстановлении рассмотрения дела.

Напомним Вадим Нестренко является также фигурантом еще ряда уголовных дел - по убийству 4 человек по время рейдерского захвата агропредприятия и легализации (отмыванию) доходов в особо крупных размерах.