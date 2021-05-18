Адвокаты народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука подали апелляцию на решение суда о его домашнем аресте. Об этом в Facebook сообщил нардеп от ОП–ЗЖ Ренат Кузьмин.

"Адвокаты внесли апелляцию на определение Печерского суда о домашнем аресте Медведчука. Уверен, незаконное решение будет отменено уже в ближайшее время. О доводах и аргументах защиты сделаю отдельный пост", – написал Ренат Кузьмин.

Напомним, 13 мая Печерский районный суд Киева отправил Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест.