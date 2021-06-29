Нынешняя власть, систематически нарушающая конституционные права граждан, должна быть отправлена ​​в отставку. К власти должны прийти ответственные политические силы, которые будут соблюдать Конституцию и законы Украины. Об этом Сопредседатель фракции "оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил во время выступления с трибуны Верховной Рады во вторник, 29 июня.

Политик отметил, что социальная ориентированность Конституции сводится на нет из-за того, что власть нарушает ее нормы.

"Где вся эта социальная ориентированность, когда каждый месяц в стране поднимаются коммунальные тарифы и большинство граждан оказываются за чертой бедности? Когда продолжается так называемая медицинская реформа, которая на самом деле ликвидирует бесплатную медицину. Когда СНБО, который превратился в тайную канцелярию, вопреки законодательству накладывает санкции на граждан Украины, закрывает оппозиционные телеканалы. Когда полмиллиона наших граждан из громад Донецкой и Луганской областей одним решением ЦИК были лишены права голосовать за местную власть. Притом что гарант Конституции - нынешний президент - молчал, а на самом деле он и организовал это позорное явление", - сказал Юрий Бойко.

Еще одной важной проблемой, по его словам, является невыполнение властью решений Конституционного Суда.

"Предыдущая власть создала ноу-хау, когда стало возможным невыполнение решений Конституционного Суда. Нынешняя власть "с успехом" взяла это на вооружение. Я имею в виду решение КС 2018 года, согласно которому должны быть восстановлены выплаты ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Сегодняшняя власть не выполняет это, что является уже уголовным преступлением правительственных чиновников, которые пошли на прямое нарушение Конституции", - отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Политик акцентировал, что нынешняя власть должна быть отправлена ​​в отставку. "Позиция нашей политической силы абсолютно четкая - любая власть должна неуклонно соблюдать Конституцию и защищать права людей. Иначе в стране будет хаос. Если сегодняшняя власть это не выполняет, то она должна быть переизбрана. И чем скорее это произойдет, тем быстрее будет наведен порядок и восстановлена ​​стабильность в государстве", - резюмировал Юрий Бойко.