Во вторник вечером в ночном клубе TrueMan в Одессе возник пожар. Он охватил 400 кв. м здания.

Об этом сообщает "Думская".

Спасатели продолжают тушение, пострадавших нет.

"В эти минуты на пляже "Дельфин" горит популярный ночной клуб TrueMan… огонь охватил площадь около 400 кв.м. Погибших и пострадавших нет", - сообщает издание в ночь на среду со ссылкой на пожарных.

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Кроме того, в населенном пункте Красное, который находится в Харьковской области на территории частного дома произошел пожар, в результате возгорания есть погибшие. К тушению привлекалось 10 человек и 2 единицы техники ГСЧС.

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