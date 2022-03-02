Оккупант рассказал матери, что офицеры России добивают своих же раненых солдат (видео) [ Редактировать ]
Военнопленный российский солдат рассказал по телефону матери, что офицеры России добивают своих же раненых солдат, чтобы не возиться с ними.
Эти с*ки даже двухсотых не забирают мертвых. Они раненых убивают сами. Просто всех убили и даже не забирают трупы.
Пленный со слезами на глазах возмущается, почему его командиры не отправляют "похоронки" в Россию. При этом солдат попросил мать не кричать, что всех убили и трупы не забирают, чтобы ею не занялась ФСБ.
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