Военнопленный российский солдат рассказал по телефону матери, что офицеры России добивают своих же раненых солдат, чтобы не возиться с ними.

Эти с*ки даже двухсотых не забирают мертвых. Они раненых убивают сами. Просто всех убили и даже не забирают трупы.

Пленный со слезами на глазах возмущается, почему его командиры не отправляют "похоронки" в Россию. При этом солдат попросил мать не кричать, что всех убили и трупы не забирают, чтобы ею не занялась ФСБ.