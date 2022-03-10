Российские оккупанты рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить в этом ВСУ. Об этом сообщает СБУ.

"Вчерашнее нападение врага на роддом и больницу в Мариуполе нельзя оправдать ничем. Это нечеловеческий поступок, за который оккупантам обязательно придется строго отвечать: и перед нашими воинами, и перед Гаагским трибуналом.

Весь мир содрогнулся от такого зверства! Поэтому сегодня Россия уже пытается запускать разнообразные фейки об обстреле Мариуполя. Мол, роддом давно не работал, там была база военных, а фото и видео разрушений вообще постановочные.

Придумать такое может только извращенная фантазия. Как и другие фейки о секретных тюрьмах в Украине, биологическом оружии, химических атаках и даже боевых летучих мышах (видимо, тоже "бандеровцах и нацистах"?), о которых официально говорит российское минобороны...

Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину.

Российские оккупанты всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить в этом ВСУ. По нашим данным, прорабатываются варианты совершения и других провокаций.

Но, уважаемые оккупанты, что бы вы ни придумывали, вам никто не поверит - ни украинцы, ни весь цивилизованный мир, ни даже свои соотечественники.

Вы по-настоящему больны, если совершаете подобные преступления. А значит – будем лечить. Наши военные это хорошо делают уже 15 дней. И будут это продолжать до Победы!", - сообщает СБУ.

Напомним, что по данным СБУ, Россия привлекает частные охранные фирмы к войне с Украиной.