Оккупанты рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области - СБУ [ Редактировать ]
Российские оккупанты рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить в этом ВСУ. Об этом сообщает СБУ.
"Вчерашнее нападение врага на роддом и больницу в Мариуполе нельзя оправдать ничем. Это нечеловеческий поступок, за который оккупантам обязательно придется строго отвечать: и перед нашими воинами, и перед Гаагским трибуналом.
Весь мир содрогнулся от такого зверства! Поэтому сегодня Россия уже пытается запускать разнообразные фейки об обстреле Мариуполя. Мол, роддом давно не работал, там была база военных, а фото и видео разрушений вообще постановочные.
Придумать такое может только извращенная фантазия. Как и другие фейки о секретных тюрьмах в Украине, биологическом оружии, химических атаках и даже боевых летучих мышах (видимо, тоже "бандеровцах и нацистах"?), о которых официально говорит российское минобороны...
Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину.
Российские оккупанты всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить в этом ВСУ. По нашим данным, прорабатываются варианты совершения и других провокаций.
Но, уважаемые оккупанты, что бы вы ни придумывали, вам никто не поверит - ни украинцы, ни весь цивилизованный мир, ни даже свои соотечественники.
Вы по-настоящему больны, если совершаете подобные преступления. А значит – будем лечить. Наши военные это хорошо делают уже 15 дней. И будут это продолжать до Победы!", - сообщает СБУ.
Напомним, что по данным СБУ, Россия привлекает частные охранные фирмы к войне с Украиной.
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