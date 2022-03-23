"Не хотите видеть во снах мертвые глаза детей?": Подоляк предложил 4 шага для решения войны [ Редактировать ]
Советник главы Офиса президента и член украинской делегации на переговорах с россией Михаил Подоляк сделал заявление в Twitter.
Дорогие партнеры! Не хотите видеть в снах мертвые глаза убитых украинских детей и чувствовать гарь из Мариуполя?
Он предложил лишь четыре шага для решения:
- современная ПВО, если не можете закрыть небо;
- крылатые ракеты/боеприпасы для тяжелых реактивных систем;
- жесткое нефтяное эмбарго;
- тотальное закрытие портов для кораблей рф.
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