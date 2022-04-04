Агресія росії в Україні: кількість жертві серед дітей виросла [ Редагувати ]
Внаслідок збройної агресії росії в Україні загинула 161 дитина. Про це у своєму Telegram повідомив Офіс Генерального прокурора.
Станом на ранок 4 квітня понад 425 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії російської федерації. При цьому 161 дитина загинула та 264 поранено. Ці дані не є остаточними.
Найбільше постраждало дітей у:
- Київській області - 75,
- Донецькій області - 78,
- Харківській області - 59,
- Чернігівській області - 49,
- Миколаївський області - 34,
- Луганській області - 31,
- Запорізькій області - 22,
- Херсонській області - 29,
- Києві - 16,
- Сумській області - 16,
- Житомирській області - 15 областях.
Через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти, 83 з них зруйновано повністю.
по темі
В Луганской области в результате обстрелов российских захватчиков одного ребенка нашли мертвым
В результате вооруженной агрессии россии в Украине погибло 136 детей, почти 200 ранены
С начала полномасштабной войны оккупанты убили 115 детей в Украине
Нині там госпіталізовано 19 дітей, які прибули з України після початку широкомасштабного вторгнення росії
В ведомстве сообщили, что каждый день под обстрелами в Украине погибают по меньшей мере 5 детей