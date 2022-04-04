Втрати ворога: в Генштабі повідомили останні дані [ Редагувати ]
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила 330 артилерійських систем, 647 танків понад сотню систем залпового вогню. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 18300 осіб,
- танків - 647 од,
- бойових броньованих машин - 1844 од,
- артилерійських систем – 330 од,
- РСЗВ - 107 од,
- засоби ППО - 54 од,
- літаків – 147 од,
- гелікоптерів – 134 од,
- автомобільної техніки - 1273 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 92.
- спеціальна техніка - 25.
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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