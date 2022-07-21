"У Миколаєві пролунали потужні вибухи" - мер [ Редагувати ]
У четвер вночі, 21 липня, у Миколаєві лунали потужні вибухи, місто масовано обстрілюють. Про це повідомляється у Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.
В обласному центрі було оголошено повітряну тривогу.
Мер міста також закликав жителів не ігнорувати правила безпеки і до кінця повітряної тривоги залишатися в притулках.
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