Командир діючого підрозділу ДШВ ЗСУ звернувся до російських призовного віку. Відео опубліковано на каналі Апостроф TV.

Починаючи з вашого району скупчення, з побудови на марш, виходу на поле бою - ми за вами спостерігаємо. Ми вас бачимо, ми вас пускаємо ближче до себе, маючи нове закордонне озброєння 155 калібру з розумними снарядами. У вас немає шансів. Ми вас підпускаємо і просто розбираємо. Супроводжуємо вас на вході, на місці та в момент втечі.

Також військовослужбовець ЗСУ висловився про причини бездумних атак російських окупантів на лінії фронту в Україні.

Я не можу пояснити, чому так відбувається. Чи це недосвідченість ваших командирів, чи ставлення до вас як до витратного матеріалу. Але оскільки вас тут посилають у бій з квитком в один кінець, колонами, по три рази одним і тим же маршрутом - це питання до ваших командирів. Вас так надовго не вистачить.

Він закликав росіян, які перебувають на батьківщині, замислитись про причини та наслідки рішення воювати проти українців та звернутися до власної влади за відповідями.

"Ті, хто прийшли до нас у країну - з цими вже все вирішено. Їх бачать прямо зараз. Не сьогодні, так завтра - ми їх дістанемо. А у вас є ще шанс. Мертвим гроші не потрібні... Ваш уряд хоче викорінити нас як націю, але складається враження, що позбавляється вас. У вас має виникнути питання до вашого уряду. Подумайте", - підсумував командир підрозділу ДШВ ЗСУ.