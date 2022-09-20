У вівторок, 20 вересня, сили ЗСУ знищили ще один російський штурмовик Су-25 та іранський дрон-камікадзе. Про це повідомляється на сторінці повітряних сил ЗСУ.

Військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито черговий російський штурмовик Су-25.

Також військові повідомили, що у Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" вдалося збити дрон окупантів.

Збито ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва, який російські окупанти маркують як "Герань-2".

Вони пояснили, що це баражуючий боєприпас, вагою 200 кілограмів та розмахом крил у 2,5 метри.