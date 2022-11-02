За добу по Сумщині "прилетіло" понад 100 разів (фото) [ Редагувати ]
За останню добу російські війська понад 100 разів вдарили по Сумщині з РСЗВ, артилерії та мінометів – одну людину травмовано.
Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram показав наслідки ворожих обстрілів.
"рф обстріляла Сумщину. За останню добу зафіксовано більше 100 "прильотів" з РСЗВ, артилерійських та мінометних обстрілів. Пошкоджено 2 приватні помешкання та лінії електропередач. 1 особа травмована", – написав Тимошенко.
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що цієї ночі та сьогодні вранці росіяни обстріляли п'ять прикордонних громад. Зафіксовано понад 30 "прильотів" та сім "черг" пострілів зі стрілецької зброї.
по темі
У четвер, 28 жовтня, російські окупанти завдали 100 ударів по Сумській області
В ніч на середу, 26 жовтня, окупанти обстріляли Оріхів та село Преображенка Запорізької області реактивними системами залпового вогню
У населених пунктах Сумської області протягом дня енергетики будуть вимикати світло без попереджень заздалегідь
У неділю, 23 жовтня, російські війська обстріляли Нікополь
У суботу, 22 жовтня, під час масштабної атаки росії по Україні силам ЗСУ вдалося збити 18 ракет окупантів