росіяни штурмують на Бахмутському напрямку та намагаються нарощувати сили - Генштаб [ Редагувати ]
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російські військові штурмують на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Аби покращити своє положення на низці інших напрямків - намагаються нарощувати угрупування.
Про це пише в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
"Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому - нарощує угруповання", - пише Генштаб.
Протягом доби росіяни завдали 2 ракетних удари, а також більше 5 обстрілів з РСЗВ, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура Нікополя та Херсона. Також є загиблі серед мирних жителів.
На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли, зокрема, у районах Верхньокам’янського, Спірного, Білогорівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Андріївки, Курдюмівки, Озарянівки, Північного та Опитного Донецької області;
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