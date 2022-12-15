російські військові штурмують на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Аби покращити своє положення на низці інших напрямків - намагаються нарощувати угрупування.

Про це пише в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому - нарощує угруповання", - пише Генштаб.

Протягом доби росіяни завдали 2 ракетних удари, а також більше 5 обстрілів з РСЗВ, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура Нікополя та Херсона. Також є загиблі серед мирних жителів.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли, зокрема, у районах Верхньокам’янського, Спірного, Білогорівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Андріївки, Курдюмівки, Озарянівки, Північного та Опитного Донецької області;