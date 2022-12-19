"Бендери нас усіх тут з'їдять": у Києві затримали священника Московського патріархату [ Редагувати ]
Прикордонники затримали на в'їзді в Київ священника УПЦ Московського патріархату, який підтримував контакти з росіянами. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.
Священника, який сповідує антиукраїнську позицію, затримали під час перевірки автобуса, який прямував з Харкова. Ієрей Харківської єпархії заявив, що їде у Києво-Печерську лавру.
У телефоні священника виявили безліч російських номерів, листування проросійського спрямування та компрометуючі матеріали пропаганди.
У діалогах служитель церкви зневажливо ставиться до українців, називає "бандерівцями", а Росію - матушкою. Прикордонники опублікували декілька цитат з його листувань:
"…слыхал, что вы всей семьей выехали в матушку Россию…. Если это так, то, конечно, рад за вас!";
"…не хочу ездить на эти собрания и смотреть на эти озлобленные бендеровские рожи";
"…вуйко з полонини реплику дал, что когда начнут нас с колоколен сбрасывать, тогда мы угомонимся";
"…вскоре бендеры нас всех тут съедят или сдадут куда надо".
Прикордонники затримали священники та передали компетентним органам для прийняття відносно нього правового рішення.
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