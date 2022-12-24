Віцепрезидент Єврокомісії заявив, що путін уже програв війну [ Редагувати ]
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Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс вважає, що президент росії володимир путін перебуває в тому ж становищі, що й нацистський диктатор Адольф Гітлер у 1943 році - коли він уже програв війну, але вона ще далека від завершення.
Про це повідомляє Nieuwsblad.
"росія зараз є повним ізгоєм на міжнародній арені. Санкції кусаються сильно. Війна коштує дуже багато грошей. І Путін вже програв. Він помилився щодо стійкості українців. Тому що ніхто більше не наважується говорити йому повну правду, зокрема й про стан його армії, яка була розвалена корумпованими офіцерами", - сказав Тіммерманс.
Він також нагадав про те, що Гітлер також програв війну наприкінці 1943 року, але вона тривала ще два роки.
"путін може ще дуже довго чинити багато хаосу. Звідси - бомбардування енергетичної інфраструктури України з наміром довести людей до таких злиднів, щоб мільйони виїхали до Європи", - додав віцепрезидент Єврокомісії.
На його думку, єдине, що здатне змінити курс росії - "це усвідомлення того, що Захід не здається незалежно від подій на полі бою".
"Щойно путін і Лавров почнуть думати, що на фронті з'являються тріщини, вони зможуть протриматися ще довше. Ми повинні тримати лави зімкнутими, тримати фронт з американцями та продовжувати підтримувати Україну фінансово і військово", - заявив Тіммерманс.
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