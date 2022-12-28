Американська дослідницька корпорація RAND опублікувала доповідь про стратегію на випадок удару з боку росії. Уточнюється, що йдеться про "обмежену атаку", яка передбачає разовий удар по ізольованій військовій цілі, чи більш масштабний удар "по численних цивільних та військових об'єктах США або їхніх союзників у Європі чи космосі".

У доповіді наголошується, що США досі керувалася метою "уникнути війни між НАТО та росією", і навіть обмежена атака з боку росії цієї мети не скасовує. Дослідники розглядають чотири сценарії розвитку ситуації:

росія завдасть ракетного удару по складу чи аеродрому у Польщі без людських жертв . У відповідь пропонується застосувати некінетичні (невоєнні) заходи - наприклад, кібератака;

. У відповідь пропонується застосувати некінетичні (невоєнні) заходи - наприклад, кібератака; цілеспрямоване знищення супутника США в космосі . Також пропонується відповісти невоєнними заходами;

. Також пропонується відповісти невоєнними заходами; росія завдасть ударів по трьох авіабазах у Польщі та Румунії, з яких постачають зброю в Україні, що призводить до загибелі в тому числі цивільного населення . Експерти вважають, що можлива як некінетична, так і воєнна відповідь, при цьому вони радять уникати ударів по центрах командування та військових баз;

. Експерти вважають, що можлива як некінетична, так і воєнна відповідь, при цьому вони радять уникати ударів по центрах командування та військових баз; атака росії на шість військових баз США в Європі, у тому числі на німецьку базу Рамштайн і порт у Роттердамі. Уу цьому випадку в RAND пропонують завдати удару по ДНР, ЛНР, Запорізькій та Херсонській областях під тим приводом, що в США вважають їх українськими. .

15 листопада в польському селі Пшеводув впала російська ракета, внаслідок чого загинули двоє людей. Президент країни Анджей Дуда називав падіння ракети "нещасним випадком".