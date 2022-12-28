США можуть завдати удару по росії у разі ескалації - RAND [ Редагувати ]
Американська дослідницька корпорація RAND опублікувала доповідь про стратегію на випадок удару з боку росії. Уточнюється, що йдеться про "обмежену атаку", яка передбачає разовий удар по ізольованій військовій цілі, чи більш масштабний удар "по численних цивільних та військових об'єктах США або їхніх союзників у Європі чи космосі".
У доповіді наголошується, що США досі керувалася метою "уникнути війни між НАТО та росією", і навіть обмежена атака з боку росії цієї мети не скасовує. Дослідники розглядають чотири сценарії розвитку ситуації:
- росія завдасть ракетного удару по складу чи аеродрому у Польщі без людських жертв. У відповідь пропонується застосувати некінетичні (невоєнні) заходи - наприклад, кібератака;
- цілеспрямоване знищення супутника США в космосі. Також пропонується відповісти невоєнними заходами;
- росія завдасть ударів по трьох авіабазах у Польщі та Румунії, з яких постачають зброю в Україні, що призводить до загибелі в тому числі цивільного населення. Експерти вважають, що можлива як некінетична, так і воєнна відповідь, при цьому вони радять уникати ударів по центрах командування та військових баз;
- атака росії на шість військових баз США в Європі, у тому числі на німецьку базу Рамштайн і порт у Роттердамі. Уу цьому випадку в RAND пропонують завдати удару по ДНР, ЛНР, Запорізькій та Херсонській областях під тим приводом, що в США вважають їх українськими. .
15 листопада в польському селі Пшеводув впала російська ракета, внаслідок чого загинули двоє людей. Президент країни Анджей Дуда називав падіння ракети "нещасним випадком".
по темі
Так званий "мирний план" щодо України неможливий, оскільки Київ не враховує "поточні реалії". Про це заявив на брифінгу речник путіна Дмитро Пєсков. За його словами, завершити війну дипломатичним шляхом не вдасться, якщо Україна не визнає за росією окуповані "нові регіони"
На тлі рішення Вашингтона про передачу Києву ЗРК Patriot володимир путін збільшив кількість заяв, спрямованих на зменшення допомоги Заходу в сфері безпеки України
Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зробив заяву
Президент України Володимир Зеленський не зміг досягти головної мети візиту до Вашингтона - угоди про постачання потужнішої зброї для наступу на російські позиції на окупованих українських територіях. Про це повідомляє газета The Washington Post з посиланням на офіційних осіб США
Білий дім та члени Конгресу працюють над законопроектом, який дозволить президенту США Джо Байдену наділити росію статусом країни - агресора. Про це пише американське видання The Hill з посиланням на текст законопроекту та на помічників неназваних конгресменів-республіканців