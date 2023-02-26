У Херсоні зранку потужні вибухи [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У Херсоні зранку 26 лютого пролунала серія потужних вибухів. Жителі припускають, що між українськими захисниками та окупантами артилерійська дуель.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи у Херсоні чути вночі, а також зранку. Зокрема, потужні вибухи пролунали близько 9:00.
"Тривають вибухи, чути відльоти та прильоти", - зазначають місцеві пабліки.
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