ЗСУ знищили потужний склад боєприпасів окупантів [ Редагувати ]
Українські військові знищили склад боєприпасів окупантів в Каховському районі Херсонської області.
Про це повідомляє ОК "Південь".
"Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують контрбатарейну боротьбу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ЗСУ мають підтвердження про знищення 2 ворожих спостережних постів в Олешках і на островах, складу з боєприпасами в Каховському районі.
"Вороже військо зменшено на 7 росіян та 1 безпілотний розвідник, продовжуємо нищити ворожі засоби ураження і техніку, результати дорозвідуються", - додали в командуванні.
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