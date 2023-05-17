ЗСУ потужно вдарили по зосередженню росіян: окупанти понесли втрати [ Редагувати ]
Українські військові з авіації вдарили по зосередженню російських окупантів, а також збили три ворожі безпілотники на півдні.
Про це пише спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.
"Наша авіація нанесла удар по зосередженню живої сили ворога в районі Олешок. В Баштанському районі Миколаївщини знищено два "Орлани-10", а в Бериславському районі ще один невизначеного типу", - написав він.
Окрім того, ракетно-артилерійських підрозділів окупантів втратило ще два крупнокаліберні гармати "Гіацинт", три одиниці авто-бронетехніки, антидронову рушницю та чотирьох загарбників.
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