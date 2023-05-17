Українські військові з авіації вдарили по зосередженню російських окупантів, а також збили три ворожі безпілотники на півдні.

Про це пише спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Наша авіація нанесла удар по зосередженню живої сили ворога в районі Олешок. В Баштанському районі Миколаївщини знищено два "Орлани-10", а в Бериславському районі ще один невизначеного типу", - написав він.

Окрім того, ракетно-артилерійських підрозділів окупантів втратило ще два крупнокаліберні гармати "Гіацинт", три одиниці авто-бронетехніки, антидронову рушницю та чотирьох загарбників.