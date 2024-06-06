На Бахмутському напрямку під Соледаром ситуація залишається стабільною, Сили оборони стримують наступ ворога. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш.

"Ми змогли стабілізувати ситуацію, незважаючи на те, що ворог наступав дійсно достатньо потужно. Наприклад, на території оборони Спірного бійцями бригади "Рубіж" знищили ледь не батальйон ворога. Плюс по факту ми розтрощили ледь не всю техніку, яка була у ворога. На інших напрямках, де тримає оборона бригада "Рубіж", ворог намагався штурмувати, але втратив величезну кількість техніки та особового складу.

Ми продовжуємо брати російських полонених, при тому, що у деяких випадках за рахунок постійної роботи БПЛА - "Мавіків", FPV тощо, ворог іноді просто здається, бо не має сенсу сидіти в якихось певних бліндажах, тому що ми одразу туди вилітаємо і намагаємося скинути якийсь подаруночок.

Ворог намагається постійно накопичувати резерви і потроху відправляти на позиції, але більшість з них буквально не доходять. Звісно, що ворог намагатиметься штурмувати наші позиції якимось великими силами, але бригада "Рубіж" повністю готова, - розповів Андрій Отченаш.