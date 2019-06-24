Рынок земли может быть открыт только по результатам референдума - Бойко [ Редактировать ]
Рынок земли может быть открыт только по результатам референдума. Об этом основатель "Оппозиционной платформы За жизнь" Юрий Бойко заявил во время рабочей поездки в Киевскую область в понедельник, 24 июня.
Он подчеркнул, что Украина к открытию рынка земли не готова.
"Все понимают, что рынок земли в том виде, в котором он сегодня предлагается - станет настоящей катастрофой для страны. К тому же общество не готово к продаже земли. Не готово по многим причинам – нет законодательной базы, существует угроза, что крупные агрохолдинги или иностранные компании вследствие обесценивания национальной валюты могут просто скупить украинскую землю и оставить без работы фермеров, а соответствующим образом – и людей на селе. По стране их 100 тысяч. И они являются базой для того, чтобы село оставалось с людьми", - сказал оппозиционный политик.
Юрий Бойко также отметил, что сначала нужно отработать законодательную базу, механизмы защиты и только потом переходить к диалогу с обществом относительно продажи земли.
"Может быть много вариантов, но мы категорически против продажи земли в том виде, в котором предлагает МВФ или те, кто пытаются осуществлять внешнее воздействие на страну. Поэтому мы будем стоять за то, чтобы земля не продавалась, пока не будет отработан механизм защиты тех, кто на ней работает. Мы будем работать над созданием необходимой законодательной базы. Открытие рынка сельскохозяйственной земли может состояться исключительно по результатам общенационального референдума", - подчеркнул основатель "Оппозиционной платформы За жизнь".
по теме
Юрий Бойко представил кандидатов-мажоритарщиков от Киевщины
Бойко вместе с ветеранами Великой Отечественной войны представил кандидатов в народные депутаты
Безопасность детей должна стать приоритетом госполитики - депутат
Украина рискует превратится в самую опасную страну для детей в мире
Нынешняя власть не делает ничего конкретного для восстановления мира в Украине - Бойко
Сегодняшний антивоенный призыв Зеленского остается только словами
Заява НАЗК - це виконання політичного замовлення і спроба вплинути на мою позицію - Шуфрич
На своїй сторінці у Facebook народний депутат Нестор Шуфрич від "Опозиційної платформи - За життя" прокоментував поширену НАЗК інформацію
Дострокові вибори в Раду та 30 днів правління Зеленського: експерти та депутати "Опозиційної платформи - За життя" обговорили актуальні теми сьогодення
В ефірі телеканалу "Інтер" в ток-шоу "Подробиці вибору" експерти та політики обговорили найцікавіші та важливіші теми та події