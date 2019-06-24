Рынок земли может быть открыт только по результатам референдума. Об этом основатель "Оппозиционной платформы За жизнь" Юрий Бойко заявил во время рабочей поездки в Киевскую область в понедельник, 24 июня.

Он подчеркнул, что Украина к открытию рынка земли не готова.

"Все понимают, что рынок земли в том виде, в котором он сегодня предлагается - станет настоящей катастрофой для страны. К тому же общество не готово к продаже земли. Не готово по многим причинам – нет законодательной базы, существует угроза, что крупные агрохолдинги или иностранные компании вследствие обесценивания национальной валюты могут просто скупить украинскую землю и оставить без работы фермеров, а соответствующим образом – и людей на селе. По стране их 100 тысяч. И они являются базой для того, чтобы село оставалось с людьми", - сказал оппозиционный политик.

Юрий Бойко также отметил, что сначала нужно отработать законодательную базу, механизмы защиты и только потом переходить к диалогу с обществом относительно продажи земли.

"Может быть много вариантов, но мы категорически против продажи земли в том виде, в котором предлагает МВФ или те, кто пытаются осуществлять внешнее воздействие на страну. Поэтому мы будем стоять за то, чтобы земля не продавалась, пока не будет отработан механизм защиты тех, кто на ней работает. Мы будем работать над созданием необходимой законодательной базы. Открытие рынка сельскохозяйственной земли может состояться исключительно по результатам общенационального референдума", - подчеркнул основатель "Оппозиционной платформы За жизнь".