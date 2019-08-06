В Киеве пьяный мужчина выпал из окна [ Редактировать ]
Во вторник, 6 августа, в Киеве на проспекте Алишера Навои, 78 произошел жуткий инцидент. Отмечается, что мужчина выпал из окна пятиэтажного дома. Пострадавший остался жив, его госпитализировали в больницу, передает "Информатор".
По предварительной информации, мужчина выпал из окна четвертого этажа. Также известно то, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Медики госпитализировали пострадавшего в больницу. Он был в сознании.
Что именно произошло и по какой причине выпал пострадавший - будут уточнять правоохранители. На месте работал экипаж патрульной полиции и медики. Детали происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что в Крыму мужчина зверски убил соседа на глазах у дочери, а также в Днепре нашли труп пенсионерки в сливной яме.
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