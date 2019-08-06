Во вторник, 6 августа, в Киеве на проспекте Алишера Навои, 78 произошел жуткий инцидент. Отмечается, что мужчина выпал из окна пятиэтажного дома. Пострадавший остался жив, его госпитализировали в больницу, передает "Информатор".

По предварительной информации, мужчина выпал из окна четвертого этажа. Также известно то, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Медики госпитализировали пострадавшего в больницу. Он был в сознании.

Что именно произошло и по какой причине выпал пострадавший - будут уточнять правоохранители. На месте работал экипаж патрульной полиции и медики. Детали происшествия выясняются.

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