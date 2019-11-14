Перед голосованием по вопросу земли в парламенте раздали "темники", в которых было указано, что продажа земли иностранцам поможет ее защитить. Об этом заявил журналистам в парламенте народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин.

"У нас есть принципиальная позиция: мы не поддерживаем открытие рынка земли в этом виде. Поэтому наша главная поправка будет - это отказаться от голосования за этот закон", - заявил политик.

Народный депутат привел данные о том, что три четверти граждан Украины выступают против принятия этого закона.

"Они не поменяют своего мнения. И ситуация в сфере земельных отношений будет ухудшаться: в стране нет кадастра, земля недооценена, люди бедные. Огромное количество людей, несправедливо обделенных паями. Поэтому мы считаем, что в нынешних условиях запуск рынка земли будет работать против каждого украинца", - сказал Сергей Левочкин.

Политик убежден в том, что большинство депутатов от "Слуги народа", которые вчера голосовали за закон о рынке земли, не понимает последствий своего решения.

"Они не читали законопроект, им раздали "темник" из 15 пунктов. В нем было написано, что принятие закона о земле - это способ защититься от российской агрессии. Что если иностранцы проинвестируют деньги в Украину, они будут беспокоиться о ее благосостоянии. То есть прямо в "темнике" было указано, что земля будет продаваться иностранцам. Это противоречит заявлениям руководителей фракции и президента", - отметил народный депутат.

"Поэтому мы считаем, что законопроект в этом виде нельзя голосовать. Должен быть продлен мораторий. И этот мораторий должен продлиться до тех пор, пока у украинцев не появится финансовая возможность инвестировать в собственную землю, а не только продавать", - резюмировал Сергей Левочкин.