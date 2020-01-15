В Иране задержали автора видео о запуске ракет в украинский самолет [ Редактировать ]
В Иране Корпус стражей исламской революции задержал автора видео, который снял запуск ракеты по украинскому самолету. Об этом сообщает ВВС.
Согласно расследованию, видео показывает жилой квартал в городе Парандий - перспектива примерно соответствует траектории полета рейса PS752. Автора видео задержали для выяснения обстоятельств.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
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