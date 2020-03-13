Украинские компании начали активно обеспечивать своих сотрудников средствами защиты от вирусов, несмотря на совсем недавний старт противоэпидемиологических мер на государственном уровне. В частности, строительная компания "Perfect Group" закупила для всех своих сотрудников антисептики, медицинские повязки и термометры. Кроме того, запланировано кварцевание помещений. Об этом KV стало известно из сообщения компании "Perfect Group".

Строительная компания "Perfect Group" закупила для всех своих сотрудников антисептики, медицинские повязки и термометры. А со следующей недели в компании обещают проводить регулярные замеры температуры сотрудников, а также обеспечить кварцевание всех помещений.

"Сегодня мы понимаем важность профилактических действий, которые могут сдержать распространение вируса. Мы хотим обезопасить своих сотрудников и всех клиентов компании. Perfect Group хочет быть примером для других компаний в строительной отрасли и не только относительно скорости и качества принимаемых решений, а также отношения к здоровью наших сотрудников и клиентов", - рассказал Алексей Коваль, руководитель проектов Perfect Group.

Компания Perfect Group присутствует на рынке Украины с 1991 года, всего в ее штате работает более двух тысяч сотрудников. На сегодняшний день Perfect Group имеет более десяти активных проектов в Киеве и пригороде, а также в Одессе.

Как сообщала KV, вчера, 12 марта, в Украине официально подтвердили еще 2 случая заболевания коронавирусом. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, проводится работа с людьми, которые с ними контактировали.

Напомним, закрытие учебных заведений, запрет массовых мероприятий с участием более 200 человек, мораторий на авиасообщение с другими странами - такие ограничения сроком на три недели с 12 марта ввело украинское правительство. Причина - угроза коронавируса, который все ближе подступает к границам Украины.