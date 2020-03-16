Через ситуацію з коронавірусом мерія Дніпра йде на карантин і переходить на дистанційний режим роботи, щоб уникнути ймовірного розповсюдження коронавірусу. Будь-які зустрічі та наради у приміщенні міськради скасують.

Також міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розгляне можливе закриття у Дніпрі всіх громадських закладів - крім супермаркетів, аптек і автозаправних станцій.

Про це йдеться в розпорядженні мера Бориса Філатова.

Згідно з документом, особливий режим роботи триватиме до 3 квітня. На карантин переведуть максимально можливу кількість працівників муніципалітету, зокрема всіх співробітників, котрі мають дітей віком до 12 років. При цьому їхній середній заробіток буде збережено.

Обмеження стосуватиметься також відряджень чиновників. Під час дистанційного режиму співробітники міськради і комунальних підприємств у робочий час відповідатимуть на телефонні дзвінки, а також на листи та запити - у режимі онлайн.

Письмові звернення громадяни зможуть залишати у спеціальній скриньці, котру розташують на центральному вході муніципалітету (просп. Дмитра Яворницького, 75). Решту документообігу опрацьовуватимуть через електронну пошту, інтернет-платформи тощо.

Також працюватимуть телефони єдиної гарячої лінії для звернень громадян: (056) 732 12 12, (095) 732 12 12,(096) 732 12 12, (073) 732 12 12. Центр надання адміністративних послуг, котрий розташований на першому поверсі міськради, також переходить на дистанційне опрацювання документів.