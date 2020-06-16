Правоохранители города Измаил поймали вора, который увел из сарая 200 коз и овец.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

По информации, 42-летний мужчина увел 105 овец, 5 баранов, 45 коз и 63 ягненка.

Отмечается, что похититель спрятал украденный скот неподалеку от одного из сел.

Известно, что по факту воровства против вора возбудили уголовное дело. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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