На Одещине задержали похитителя домашних животных [ Редактировать ]
Правоохранители города Измаил поймали вора, который увел из сарая 200 коз и овец.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.
По информации, 42-летний мужчина увел 105 овец, 5 баранов, 45 коз и 63 ягненка.
Отмечается, что похититель спрятал украденный скот неподалеку от одного из сел.
Известно, что по факту воровства против вора возбудили уголовное дело. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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