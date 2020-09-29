Новая киевская власть одной из своих первых задач должна провести аудит объектов, составляющих техногенную опасность для города. Об этом заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Попов. По его словам, задачей номер один в этом направлении является реконструкция Бортнической станции аэрации.

"Киевская власть не в состоянии реализовать важные для киевлян масштабные проекты. Пример тому – Бортническая станция аэрации. Еще в 2013 году, по разработанному к тому времени проекту ее реконструкции, были частично начаты работы. Мы также провели переговоры и определили возможность сотрудничества с японскими компаниями – они готовы были предоставить нам льготный кредит в рамках проекта", – рассказал Александр Попов.

"Прошло семь лет, а воз и ныне там. Киевская власть опять с гордостью заявляет, что ведет те же переговоры с теми же японцами, пока город под угрозой техногенной катастрофы", - добавил политик.

Кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы - За жизнь" убежден, что отсрочка в реализации данного плана больше не возможна.

"Если немедленно не реконструировать Бортническую станцию аэрации, иловые поля и канализационные дюкеры, уложенные по дну Днепра, то в зоне экологического бедствия может оказаться не только часть Киева и области, но и вся акватория Днепра. Наш проект исключал иловые поля в принципе", - заявил Попов.

Напомним, в период руководства Попова Киевской городской администрацией аварийность на объектах ЖКХ была снижена в 8 раз.