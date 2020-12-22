У США розпочали вакцинацію проти коронавірусу [ Редактировать ]
У Сполучених Штатах почали вакцинацію препаратом американської компанії Модерна - уряд затвердив її минулого тижня. Процес транслювали наживо, першими щеплення отримали в лікарні штату Конектикут. У рідному Делавері вакцинувався й обраний президент Джо Байден.
Він отримав ін'єкцію сироватки спільного виробництва "Пфайзер" та "Біонтех", яким першим надали сертифікат. До кінця тижня уряд планує доправити загалом 8 мільйонів доз. Насамперед вакцинують медиків, військовослужбовців та літніх людей.
Арлен Рамірес, медсестра:
Я хворіла дуже тяжко. Якщо підхоплю коронавірус ще раз, думаю, не виживу. Не хочу пережити все знову, не хочу наражати на небезпеку мою родину, друзів і колег. Мене переповнюють емоції, але я почуваюся добре. Вакцина дає надію, що все налагодиться, попереду краще життя. Це історичний момент.
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