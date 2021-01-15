В Государстве Израиль сотрудники правоохранительных органов начали расследование по поводу возможного незаконного провоза на территорию Украины вакцин от COVID-19. Об этом заявил глава департамента международных отношений Минздрава Израиля Ашер Ешайху Салмон.

По его словам, в случае успешного результата и обнаружения факта преступления, все виновные в этом понесет строгое наказание, так как это достаточно серьезное нарушение закона.

Полиция проводит расследование этой истории, и насколько мне известно, на сегодняшний день не установлено, действительно ли был случай контрабанды вакцины из Израиля в Украину. Убежден, что расследование будет проведено должным образом, и если такой случай действительно имел место, виновные будут привлечены к ответственности. В нашем понимании это очень серьезное преступление.

Отмечается, что окончательные итоги проведения расследования станут известны в ближайшее время. В Израиле прививки проводят за государственный счет. В настоящее время вакцинацию провели 2 миллионам жителей страны.

Ранее мы писали, что в Израиле ответили на обвинения в тайной вакцинации украинских ВИПов. Представитель израильского министра здравоохранения исключил возможность поставок вакцин из страны в Украину.

Кроме того, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в случае, если вакцину от коронавируса Pfizer зарегистрируют в рамках инициативы COVAX, ее разрешат для рыночного оборота.

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