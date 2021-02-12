Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Шесть лет назад, 12 февраля 2015 года, в Минске на саммите глав государств и правительств "Нормандской четверки" был согласован Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Он был подписан Трехсторонней контактной группой и одобрен специальной Резолюцией Совета Безопасности ООН. Реализация этих соглашений должна была положить конец вооруженному противостоянию, перестрелкам и гибели людей. Время идет, соглашение не выполняется.

За шесть лет наша страна очень изменилась. Половина украинцев оказалась за чертой бедности. Свернуто большинство программ социальной защиты. Разрушены медицина и образование. Распродаются национальные богатства, земля и стратегические предприятия. Украинская экономика утратила перспективу и превратилась в отсталый агро-сырьевой придаток. Вместо развития демократии и утверждения верховенства права Украина катится к диктатуре, ксенофобии и беззаконию. Такая жизнь – последствие конфликта. Украинцы хотят лучшей жизни и выбирают мир.

Люди проголосовали за Зеленского и его партию, чтобы он вернул в Украину мир. Но, став президентом, он предал их надежды. Зе-власть продолжила политику проигравшего режима Порошенко – усиливает раскол в обществе и отказывается выполнять Минские соглашения. Миллионы бюджетных гривен продолжают растворяться в коррупционных схемах. Миллиарды уходят на силовиков и чиновников. Власть без суда расправляется со своими оппонентами, ограничивает права и свободы людей. Идет на сотрудничество с радикалами, а те, уверенные в своей безнаказанности, нападают на людей, избивают журналистов, занимаются вымогательством и рейдерством. Ни власти, ни радикалам мир не нужен – он им не выгоден.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" вместе с украинским народом стремится к миру. Мы выступаем за диалог с Донецком и Луганском и реализацию Минских соглашений. Мир - это главное условие для преодоления экономического кризиса, улучшения жизни людей, восстановления демократии и прав украинских граждан.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - единственная политическая сила, которая даст Украине мир!