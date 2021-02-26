Карантин в Украине: Минздрав обратился со срочной просьбой к регионам [ Редактировать ]
В связи с ростом случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Украины, Министерство здравоохранения призвало руководство регионов, в случае необходимости, самостоятельно вводить ужесточенные меры ограничения. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, в настоящее время наивысший уровень госпитализации с COVID-19 на 100 тысяч населения наблюдается в Ивано-Франковской области, Винницкой области, Закарпатской области и Черновицкой области. Также Ляшко добавил, что столь жуткая динамика является прогнозированной.
Отмечается, что Черновицкую область в скором времени могут добавить в перечень "красной зоны", если эпидситуация продолжит ухудшаться. Однако руководство региона заявило о возможности введения карантина "выходного дня".
Читайте также, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 8 003 новых случаев коронавируса. Сделано 36 809 ПЦР-тестов, 16 271 ИФА-тестов и 25 184 экспресс-тестов на антиген.
Кроме того, глава Минздрава Максим Степанов рассказал о побочных эффектах от вакцинации против коронавируса. Министр отметил, что наименьшее количество побочных эффектов наблюдается в инактивированных вакцин.
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