Украинскому правосудию придется заняться ролью руководителя банковского надзора Нацбанка Екатерины Рожковой в реализации схем Игоря Коломойского по выводу денег вкладчиков "Приватбанка".

Такое мнение политолог Андрей Миселюк высказывает в материале "Роль руководства Нацбанка в выводе денег вкладчиков "Привата".

Коломойский, указывает автор, не смог бы годами сам реализовывать масштабные и сложные схемы вывода миллиардов долларов из "Привата". На его схемы долгое время закрывали глаза как руководство государства, так и руководство регулятора - Национального банка, уверен Миселюк.

Причем, добавляет он, в прямые обязанности последних как раз и входило пристально следить, чтобы "Приват", как и любой другой банк, в своей деятельности придерживался всех норм. И гарантировал неприкосновенность и безопасность денег вкладчиков, которые доверили этому банку-гиганту свои средства.

Автор указывает, что еще в 2015 году МВФ провел стресс-тест "Приватбанка". Было обнаружено, что на тот момент банк почти не имел обеспечения под выданные кредиты. Более 200 крупных заемщиков оказались по большому счету пустышками и "прокладками".

"Однако после получения этих документов за целый год Нацбанк не добивался предоставления "Приватбанком" ликвидных залогов. Этот вопрос находился в прямой ответственности именно Екатерины Рожковой как руководителя банковского надзора", - указывает автор.

Миселюк вспоминает, что в журналистском расследовании "Как Нацбанк помогал Игорю Коломойскому выводить деньги вкладчиков ПриватБанка", отмечалось: "В банковских кругах ходят слухи, что Рожкова действовала полностью в интересах Коломойского, помогая выводить активы, а нападки на нее в СМИ - просто отвлечение внимания от реальных мотивов".

По его информации из Вашингтона после подозрений бывшим топ-менеджерам "Приватбанка" продолжают требовать от официального Киева продолжения работы в расследовании злоупотреблений с деньгами вкладчиков этого банка. И новых результатов в этом направлении. Причем американцы ставят вопрос о ключевых действующих лицах, которые были замешаны в реализации этих схем, подчеркивает Миселюк.