Ворог поранив українського армійця боєприпасом, що заборонений міжнародними конвенціями [ Редактировать ]
За попередню добу на Сході країни зафіксували чотири порушення режиму тиші. Поблизу Талаківки ворог вів вогонь із протитанкових гранатометів. У напрямку Кримського - обстріляв наші укріплення з гранатометів різних систем і велико-каліберних кулеметів.
У районі Попасної та Катеринівки застосував стрілецьку зброю. Бійці Об'єднаних сил зустрічним вогнем змусили противника припинити обстріли. Під час цих сутичок в українському війську минулося без втрат.
Однак, не обійшлося й без сумних новин. Один армієць, 49-річний лейтенант, підірвався на міні і зазнав серйозних поранень. Вже в лікарні медики з'ясували, що це був пластиковий дистанційний боєприпас. Використання такої зброї заборонене не лише Мінськими угодами, а й міжнародними конвенціями.
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