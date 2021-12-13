За попередню добу на Сході країни зафіксували чотири порушення режиму тиші. Поблизу Талаківки ворог вів вогонь із протитанкових гранатометів. У напрямку Кримського - обстріляв наші укріплення з гранатометів різних систем і велико-каліберних кулеметів.

У районі Попасної та Катеринівки застосував стрілецьку зброю. Бійці Об'єднаних сил зустрічним вогнем змусили противника припинити обстріли. Під час цих сутичок в українському війську минулося без втрат.

Однак, не обійшлося й без сумних новин. Один армієць, 49-річний лейтенант, підірвався на міні і зазнав серйозних поранень. Вже в лікарні медики з'ясували, що це був пластиковий дистанційний боєприпас. Використання такої зброї заборонене не лише Мінськими угодами, а й міжнародними конвенціями.