Карети швидкої - у переметах, знеструмлені села і повалені дерева. А ще - сотні автівок, які годинами не можуть рушити з місця. І все - через негоду. Захід України - у сніговій пастці. Рятувальники не встигають допомагати всім. Мої колеги розкажуть більше про погодні вибрики.

Через снігопад і нерозчищені дороги водіям на Львівщині доводилося по кілька годин стояти в заторах на морозі. У переметах застрягали ваговози й "швидкі".

Від Стрия на Долину зараз ось так. Нічого не рухається вгору.

Через налипання снігу і сильний вітер в області без світла залишилося близько сотні селищ - переважно в горах.

Сніжить і на Прикарпатті... Найбільше - на гірських перевалах.

Із сьомої вечора до дев'ятої ранку - рух ваговозів на трасах обмежували. Снігопади додали роботи рятувальникам. Їм довелося витягати із заметів автівки. А ще - розчищати дороги.

Христина Перцович, речниця управління ДСНС в Івано-Франківській області:

Найбільше виїздів - це було для надання допомоги по розчищеню доріг від повалених дерев, які не витримали сильних опадів у вигляді снігу та вітру.

Усю ніч рятували водіїв зі снігового полону й на Рівненщині. В одному із сіл фельдшеру довелося іти до хворого пішки, бо його авто не могло проїхати через замети. І такі випадки - не поодинокі.

Олеся Осипчук, фахівець пресслужби ГУ ДСНС у Рівненській області:

Зокрема зі снігових заметів рятувальниками за допомогою важкої інженерної спецтехніки було вивільнено карету швидкої медичної допомоги, що перевозила важкохворого чоловіка, шкільний автобус та 13 вантажних автомобілів.

Складно було проїхати й в самому Рівному. Там під навалою снігу валилися дерева - іноді просто на автівки. Обійшлося без жертв. Шляховики усю ніч чистили проїзди, посипали дороги сіллю. Синоптики ж попереджають - розслаблятися не варто. Складні умови триматимуться й надалі. Снігу досипатиме ще, до того ж слід очікувати температурних гойдалок. Тож надзвичайники просять водіїв - бути максимально обережними й без нагальної потреби - не виїжджати.