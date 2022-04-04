В Одесі окупанти другу ніч поспіль завдали ракетного удару [ Редагувати ]
Фото: Одеса медиа
Окупанти завдали ракетного удару по одному з об’єктів в Одесі. Про це повідомив речник ОВА Сергій Братчук
Подальша інформація уточнюється.
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