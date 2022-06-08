У середу, 8 червня, окупанти в черговий раз обстріляла Харків. Про це повідомляє радник голови Харківської облради Наталія Попова у Facebook.

Ворожі снаряди влучили у спальний район. За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки постраждали двоє осіб. Їх стан наразі невідомий.

Обстріл Харкова росіянами. Прильоти в спальний р-н. Попередньо поранено 2 особи.

Варто зазначити, що російські війська знову посилили обстріли Харкова та області.