Окупанти обстріляли спальний район Харкова [ Редагувати ]
У середу, 8 червня, окупанти в черговий раз обстріляла Харків. Про це повідомляє радник голови Харківської облради Наталія Попова у Facebook.
Ворожі снаряди влучили у спальний район. За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки постраждали двоє осіб. Їх стан наразі невідомий.
Обстріл Харкова росіянами. Прильоти в спальний р-н. Попередньо поранено 2 особи.
Варто зазначити, що російські війська знову посилили обстріли Харкова та області.
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