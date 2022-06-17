Нідерланди вимагають "справедливих і суворих умов" для членства України в ЄС [ Редагувати ]
Нідерланди просять Єврокомісію ретельно прописати умови для подальшого наближення України до членства в Євросоюзі. Амстердам наполягає на необхідності справедливих і суворих умов для Києва.
Про це повідомляє EuObserver.
"Нідерланди підтверджують свою прихильність процесу розширення ЄС. Ми підтверджуємо, що рекомендація комісії повинна бути якісною", - йдеться у відповідному документі.
Зокрема, Єврокомісію закликають прописати у своєму висновку, які реформи Україна повинна буде здійснити в майбутньому.
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