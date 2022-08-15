Обстріли ЗАЕС: в "Енергоатомі" оцінили наслідки за минулий тиждень [ Редагувати ]
Протягом минулого тижня російські військові регулярно завдавали ударів по Запорізькій АЕС. Про це повідомляється у Telegram-каналі "Енергоатома".
Наразі станція продовжує працювати з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.
Наслідки ворожих обстрілів по ЗАЕС:
- на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, внаслідок чого один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений;
- окупанти пошкодили азотно-кисневу станцію,об‘єднаний допоміжний корпус, насосну станцію стоків й відкритий розподільчий пристрій 750 кВ;
- було обстріляно пожежну частину, яка розташована на території ЗАЕС й призначена для її захисту від пожеж;
- існує ризик витоку водню й розпилення радіоактивних речовин;
- пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу.
Український персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень.
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