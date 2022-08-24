Окупанти вдарили ракетами по Полтавській області: що відомо [ Редагувати ]
російські окупанти сьогодні, 24 серпня, вдарили ракетами по місту Миргород Полтавської області. Відомо щонайменше про чотири удари.
Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram.
"Чотири "прильоти" по інфраструктурі Миргорода. З’ясовуємо деталі. Залишаємося в укриттях", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що близько 10:13 в області була оголошена повітряна тривога.
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