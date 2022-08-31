У Херсоні лунають вибухи [ Редагувати ]
Вибухи
Джерело: Суспільне
Джерело: Суспільне
В окупованому Херсоні вранці чути вибухи.
Офіційної інформації поки не надходило.
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