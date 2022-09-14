Літаки, вертольоти та 350 військових: Генштаб назвав втрати росіян [ Редагувати ]
Джерело: DW
Українські бійці за минулу добу ліквідували 350 окупантів та знищили по два літаки та вертольоти ворога. Всього росія втратила під час повномасштабної війни вже 53 650 своїх військових.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.09 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 53650 (+350) осіб ліквідовано,
- танків - 2180 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 4665 (+3) од,
- артилерійських систем - 1290 (+11) од,
- РСЗВ - 311 (+0) од,
- засоби ППО - 167 (+2) од,
- літаків - 246 (+2) од,
- гелікоптерів - 215 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 908 (+4),
- крилаті ракети - 233 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3501 (+32) од,
- спеціальна техніка - 120 (+3).
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
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