Кількість загиблих внаслідок обстрілу Херсона знову зросла [ Редагувати ]
Внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу центру Херсона з "Градів" та запальних боєприпасів загинуло щонайменше 10 людей.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в ефірі телемарафону.
Він також повідомив, що через обстріл 55 людей зазнали поранень, 18 з яких перебувають у важкому стані. При цьому Янушевич сказав, що дітей серед постраждалих немає.
Голова ОВА зазначив, що внаслідок російської атаки пошкоджені також будівлі, автомобілі та котельня дитячого садка.
Янушевич додав, що ремонтним бригадам довелося усувати витік газу.
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