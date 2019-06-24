Безопасность детей должна стать приоритетом госполитики - депутат [ Редактировать ]
Если преступность в отношении детей будет продолжаться такими же темпами, то уже очень скоро Украина превратится в самую опасную страну для детей в мире. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Михаил Папиев.
"Трагедии этой недели и ужасные преступления в отношении малолетних детей требуют немедленной реакции общества! Убийство полицейскими 5-летнего Кирилла Тлялова, изнасилование и убийство педофилом 11-летней Даши Лукьяненко, убийство 9-летнего Захара Черевко в столице. Для действующей украинской власти приоритетнее "парады" ЛГБТ, проходящие под защитой тысяч полицейских, которых можно было направить патрулировать парки и скверы для предотвращения похищения деток!" - подчеркнул политик.
По мнению Михаила Папиева именно политика безнаказанности породила вседозволенность и стала основной проблемой, а возможно и причиной, подталкивающей к совершению преступлений.
"Каждый день происходит по нескольку случаев изнасилования, больше 8 000 исчезновений детей за год (возможные жертвы супруновкой трансплантации органов), сотни убийств. Основная проблема - безнаказанность! Преступники, которых покрывают псевдопатриоты и лицемерные "защитники прав человека", чувствуют вседозволенность. Но мы не должны поддаваться на манипуляции - наказание для педофилов и похитителей должно быть неотвратимо и ужесточено! Пожизненные заключения для этих нелюдей должны стать нормой! А безопасность детей - возведена во главу угла государственной политики!" - резюмировал народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь".
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