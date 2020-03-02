В ночь на 29 февраля в Тегеране, в одной из больниц, умер иранский журналист, блогер и активист Хамед Джалали Кашани. Для него погоня за "хайпом" обернулась трагически. Об этом сообщило агентство YJC.

Причиной смерти стала острая легочная недостаточность, вызванная коронавирусной инфекцией.

21 февраля Кашани опубликовал твит, в котором утверждал, что не против заразиться SARS-CoV-2.

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"Ну вот, попал с гриппом в больницу. Хотел бы, чтобы это был коронавирус. Можно было бы посмеяться и хайпануть", - написал журналист.

Перед этим он писал в соцсетях, что слухи о быстром росте числа заболевших в Иране распространяют политики, заинтересованные в снижении явки на парламентских выборах, которые прошли 21 февраля, сообщает телеканал Al-Arabiya.

Последняя активность Кашани в соцсетях замечена 22 февраля.

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