В ночь на понедельник, 17 августа, на 89-м километре автодороги Одесса - Мелитополь - Новоазовск произошло ДТП. Грузовой автомобиль сбил двух человек и скрылся с места аварии. Об этом сообщают "Факты".

Пострадавшие - это водители двух легковых автомобилей ВАЗ-2108 и ВАЗ-2105. Оба - жители Днепропетровской области.

У "восьмерки" пробилось колесо, и водитель остановил автомобиль на обочине, водитель "пятерки" тоже остановился, чтобы помочь поставить "запаску". Во время ремонта на них наехал грузовик, умчавшийся в сторону Херсона.

От полученных травм 35-летний водитель ВАЗ-2108 погиб на месте, а помогавший ему 41-летний мужчина получил травмы. Он был доставлен в Каховскую районную больницу. По словам пострадавшего, наезд совершил современный грузовой тягач иностранного производства белого цвета с прицепом типа "фура" со светло-серым тентом.

Полиция просит возможных свидетелей происшествия или граждан, которые могут оказать полезную информацию о случившемся, позвонить по телефону 102 или (066) 023−11−14 (старший следователь Максим Гудзь). Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, на Полтавщине водитель убил велосипедиста. Еще один велосипедист получил множество травм разной степени. Читайте также, на трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП.