Смертельная замена колеса: под Херсоном фура сбила водителей и скрылась [ Редактировать ]
В ночь на понедельник, 17 августа, на 89-м километре автодороги Одесса - Мелитополь - Новоазовск произошло ДТП. Грузовой автомобиль сбил двух человек и скрылся с места аварии. Об этом сообщают "Факты".
Пострадавшие - это водители двух легковых автомобилей ВАЗ-2108 и ВАЗ-2105. Оба - жители Днепропетровской области.
У "восьмерки" пробилось колесо, и водитель остановил автомобиль на обочине, водитель "пятерки" тоже остановился, чтобы помочь поставить "запаску". Во время ремонта на них наехал грузовик, умчавшийся в сторону Херсона.
От полученных травм 35-летний водитель ВАЗ-2108 погиб на месте, а помогавший ему 41-летний мужчина получил травмы. Он был доставлен в Каховскую районную больницу. По словам пострадавшего, наезд совершил современный грузовой тягач иностранного производства белого цвета с прицепом типа "фура" со светло-серым тентом.
Полиция просит возможных свидетелей происшествия или граждан, которые могут оказать полезную информацию о случившемся, позвонить по телефону 102 или (066) 023−11−14 (старший следователь Максим Гудзь). Конфиденциальность гарантируется.
Напомним, на Полтавщине водитель убил велосипедиста. Еще один велосипедист получил множество травм разной степени. Читайте также, на трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП.
по теме
В Киеве автомобиль "зашел" в кофейню через окно (видео)
В пятницу, 14 августа, в Киеве произошло необычное ДТП
Смертельное ДТП под Кировоградом: появилось фото с места происшествия
В четверг, 13 августа, в Кировоградской области столкнулись два автобуса
Под Киевом мужчина устроил стрельбу на остановке: пострадала 20-летняя девушка
Под Киевом, в Обухове, на дороге произошло ЧП из-за того, что водители поссорились на дороге
Мужчина разбил Lamborghini друга и сбежал (видео)
По делу ведется расследование
На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП
10 человек получили травмы различной степени тяжести