Скончался автор шпионских романов Джон Ле Карре [ Редактировать ]
Известный британский писатель Джон Ле Карре, известный по книгам "Шпион, выйди вон" и "Шпион, который вернулся с холода", скончался в возрасте 89 лет.
О смерти писателя сообщил его литературный агент.
"С глубоким прискорбием я вынужден поделиться с вами новостью о том, что Дэвид Корнуэлл, известный всему миру как Джон Ле Карре, скончался после скоротечной [не связанной с COVID-19] болезни вечером в субботу", - сказал глава издательского дома The Curtis Brown Group Джонни Геллер.
Ле Карре принадлежат более двух десятков романов, изданных миллионами экземпляров на многих языках, в том числе на русском. Самый известный среди них - "Шпион, который вернулся с холода".
Его последний роман - Agent Running in the Field ("Полевой агент") увидел свет в 2019 году.
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