Группа "Метинвест" изучает возможность строительства нового сталеплавильного производства с использованием технологии прямого восстановления железа, что позволит компании существенно сократить выбросы углекислого газа, сообщил генеральный директор холдинга Юрий Рыженков в ходе пресс-конференции в Киеве.

"Выбросы СО2 нельзя отфильтровать. Их можно только отловить, но тогда нужны большие мощности для хранения. Это не всегда эффективно. Поэтому мы понимаем, что нужно глобально менять техпроцессы", - сказал Рыженков.

По его словам, компания сотрудничает с рядом ведущих производителей оборудования для промышленности, таких как Рrimetals и Siemens, для поиска эффективных решений по декарбонизация металлургического производства.

Одним из них может стать внедрение технологии прямого восстановления железа при выплавке стали, которая позволяет отказаться от использования кокса и как следствие сократить выбросы СО2 практически в 2 раза в сравнении с традиционными методами производства.

Как отметил Рыженков, на сегодня "Метинвест" уже внедрил производство DRI окатышей - ключевого сырья для выплавки стали методом прямого восстановления - на Центральном ГОКе и планирует реализацию аналогичного проекта на Северном ГОКе.

Это позволит обеспечить будущее более экологичное производство собственным сырьем.

По словам Рыженкова, строительство нового завода мощностью 4,5 млн тонн стали в год может быть реализовано либо в Мариуполе, либо в Запорожье. Срок реализации - 7-10 лет.

Второе направление - развитие технологии водородного производства стали. В частности, "Метинвест" изучает возможности использования водорода, возобновляемых источников энергии, переработки отходов, таких как коксовый газ, в топливо для выплавки стали.