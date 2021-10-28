Около города Торонто, который находится в Канаде, легкомоторный самолет приземлился на загруженный автобан. Об этом сообщает телеканал CBC News.

Воздушное судно вылетело из аэропорта Маркхама, находящимся в пригороде Торонто. При этом спустя несколько минут оно было вынуждено совершить аварийную посадку из-за технических сложностей. Пилот летел вместе с инструктором.

Отмечается, что в результате посадки никто не пострадал, а также автомобили не получили повреждений. Известно, что на трассе было ограничено движение на некоторое время. Сейчас движение на автодороге было остановлено, пока воздушное судно не эвакуируют.

🎥 New footage from our CCTV cameras of the plane that made an emergency landing eastbound on 407 ETR just west of Woodbine this morning! The plane has been removed from the scene and our team is in the process of reopening all lanes. pic.twitter.com/DlSDZBTEoz — 407 ETR Traffic Alerts (@407ETR_Traffic) October 27, 2021

Читайте также, в Турции после сообщений о бомбе самолет совершил экстренную посадку. Причинной стало сообщение о том, что в самолете заложена бомба, после этого всем воздушным судам, вылетающим из Кувейта, было предложено совершить аварийную посадку в соответствующих аэропортах.

Кроме того, в штате Техас, разбился пассажирский самолет. На его борту находился 21 человек, всем пассажирам самолета удалось выбраться, лишь один человек получил ранения, на месте происшествия работают бригады "скорой" и пожарные.

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